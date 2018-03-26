مكة المكرمة 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واساستنكر إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور أسامة بن عبدالله خياط ، ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم واضح من إيران من استهداف أراضي المملكة بالصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها من قوات الدفاع الجوي السعودي - ولله الحمد - .وقال : إن ما تحاول به وتسعى إليه جماعة الانقلابين المعتدين الغاصبين في اليمن من محاولات المساس بأمن بلادنا المباركة، لهي من أوضح الأدلة على ما وصلت إليه هذه الجماعة من يأس وإحباط ، وفشل ذريع في الوصول إلى مبتغاها ، التي كان آخرها عدوانها الآثم على عدد من مدن بلادنا من إطلاق الصواريخ التي كتب لها الفشل كسابقاتها -ولله الحمد والمنة-.وأكد الدكتور اسامة خياط أن كل ما تفعله وكل ما تجترحه جماعة الحوثي الإجرامية ما هي إلا ضرب من ضروب العبث، الذي لن يجد نفعاً، ولن يحقق لها أملاً، ولن يرفع لها رأساً، أو يقيم لها أساساً، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، ولا يزيد المعتدين عدوانهم إلا هزيمةً وبؤساً، ومن شهر سيف البغي قتل به نكالاً وبأساً؛ ذلك أنَّ بلاد الحرمين الشريفين ـ بحمد الله ـ لهي مأرز الإيمان ، ومحتد الأمان ، وستظل ـ بإذن الله ـ مرفوعة اللواء، في وجه الأعداء، لا يُضعضع بنيان عزتها بغي باغٍ، ولا يزعزع عماد عزمها وحزمها طغيان طاغٍ.// انتهى //23:26ت م