تونس 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية سيغريد كاغ التي تزور تونس حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي ومختلف التحديات التي تواجه المنطقة الأوروبية المتوسطية.// انتهى //23:26ت م