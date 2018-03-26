عام / السفير المصري يزور المصابين إثر سقوط شظايا الصواريخ الباليستية التي اطلقت من داخل الأراضي اليمنية
الاثنين 1439/7/9 هـ الموافق 2018/03/26 م واس
الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واس
زار سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، المصابين في حادث سقوط شظايا صواريخ بالستية اطلقت الليلة الماضية من داخل الأراضي اليمنية ، وذلك في مدينة الملك سعود الطبية.
وأشاد السفير المصري بالخدمات الطبية المقدمة بمدينة الملك سعود الطبية ، مؤكدًا أن المصابين بين إخوانهم ويتلقون أعلى معايير العناية الصحية ، متمنياً لهم الشفاء العاجل ومطمئناً الجميع بسلامتهم .
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23:39ت م