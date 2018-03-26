الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسزار سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، المصابين في حادث سقوط شظايا صواريخ بالستية اطلقت الليلة الماضية من داخل الأراضي اليمنية ، وذلك في مدينة الملك سعود الطبية.وأشاد السفير المصري بالخدمات الطبية المقدمة بمدينة الملك سعود الطبية ، مؤكدًا أن المصابين بين إخوانهم ويتلقون أعلى معايير العناية الصحية ، متمنياً لهم الشفاء العاجل ومطمئناً الجميع بسلامتهم .// انتهى //23:39ت م