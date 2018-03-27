الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واستنطلق غداً أعمال الدورة السابعة من ملتقى النقد الأدبي في المملكة تحت عنوان : " السيرة الذاتية في الخطاب النقدي السعودي" ، بمشاركة واحد وثلاثين باحثاً وباحثة وذلك في قاعة فندق مداريم بالرياض .وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي المشرف العام على الملتقى الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود، أن انتظام الملتقى يؤكد وضوح أهدافه ، وقناعة مجلس الإدارة والنقاد والفاعلين في المشهد النقدي والأدبي بأهميته ، خاصة أن هذا الملتقى ينفرد بالتخصص في مجال نقد النقد وتقويم الجهود النقدية السعودية وتحديد مسارها، وبيان أثرها، إضافة إلى العناية بكل الدراسات النقدية العربية التي توجهت إلى النصوص الإبداعية السعودية .وأشار الدكتور المحمود إلى أن النادي بدأ مبكراً في التحضير لهذا الملتقى، وشكّل له لجنة تحضيرية يرأسها الأستاذ الدكتور معجب العدواني وفي عضويتها الدكتور خالد الرفاعي والدكتورة زكية العتيبي ، وقد بذلت اللجنة جهداً ملموساً في استعراض الملخصات وفحص الأوراق، والحرص على توسيع دائرة المشاركة مع الاهتمام بالقيمة النوعية التي تساعد على تحقيق أهداف الملتقى، وتقدّم خدمة للنص النقدي السعودي والنص النقدي العربي الذي استهدف المدونة الأدبية السعودية .وأوضح الدكتور المحمود أن اللجنة تلقت أكثر من خمسين ملخصاً قبلت أغلبها، وأجازت في مرحلة تالية واحداً وثلاثين بحثاً، وستقدم هذه الأبحاث من خلال ستّ جلسات موزعة على أيام الملتقى الثلاثة .وأشار الدكتور المحمود أن الملتقى سيكرم خمسة من الجادين والجادات في دراسات السيرة الذاتية من النقاد السعوديين , معرباً عن شكره وتقديره للمشاركين في لجان الملتقى وجلساته ، ووجه الدعوة للمختصين والمهتمين وطلاب وطالبات الدراسات العليا لحضور جلساته، وإثرائها .// انتهى //00:03ت م