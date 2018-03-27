بريدة 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واساستطاعت سيدات مدينة بريدة من امتهان الأكلة الشعبية المشهورة " الكليجا " خلال عقود من الزمن وأصبحن رائدات لهذا المنتج الشعبي الذي تشتهر به منطقة القصيم .وتحدثت أم عبدالله التي تشارك في مهرجان الكليجا المقام في ميدان الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، عن مهنتها مؤكدة أنها تدر عليها وأسرتها رزقاً طيباً ، وأنها علمت بناتها اللاتي يساعدنها في عمل الكليجا ، مشيرة إلى أن منتجها تعدى حدود منطقة القصيم ليصل لمناطق المملكة، وعدد من دول الخليج.كما أشارت أم صالح المشاركة بمهرجان الكليجا أن لها مشاركات عدة في عدد من المهرجانات المختصة كمهرجان الجنادرية على مدى 15 عاماً .من جانبها أكدت أم عزام أنها بعد دراسة وتقصي بحثاً عن التجديد والتطوير وجدت فكرة الكليجا العراقية التي اشتهرت بها بغداد والبصرة منذ عشرات السنين حيث تتشابه إلى حد ما مع مكونات الكليجا المعروفة في القصيم إلاّ أن العراقية يضاف عليها قليلاً من التمر والهيل والحبة السوداء والسمسم ، مشيرة إلى أنها اكتسبت صنعتها من والدتها التي كانت تعمل في هذا المجال منذ ١٥ عاماً وتطورت حتى أصبحت تزود المؤسسات التجارية والمصانع بمنتجاتها الشعبية .// انتهى //00:18ت م