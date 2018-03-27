بيشة 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسدشن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة بمكتبه اليوم الخطة الإستراتيجية لجمعية " وصال " بالثنية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد مبارك الأكلبي ومدير مركز التنمية الاجتماعية ببيشة فيحان ناصر السبيعي .واستعرض رئيس الجمعية أهم الإنجازات والمشروعات والخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين وماتضمه الخطة الاستراتيجية لتحقيق أهداف الجمعية .من جهته أبدى محافظ بيشة سعادته بما تقدمه الجمعية من برامج مميزة , مقدماً شكره للقائمين على أعمال الجمعية ، مقترحاً أن يبادر مركز التنمية الاجتماعية ببيشة إقامة ملتقى يضم جميع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية بالمحافظة يتم من خلاله استعراض الأهداف والخطط المستقبلية وماتقدمه من أعمال خيرية وتطوعية لعرضها لجميع شرائح المجتمع وما تنتهجه في مشروعاتها من أساليب تواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجاته.// انتهى //00:25ت م