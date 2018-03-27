رام الله 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في مدينة رام الله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أطلع وزير الخارجية الفرنسي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.وأكد الرئيس عباس ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام، تنبثق عنه آلية دولية لرعاية عملية السلام، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، كمخرج عملي للعملية السياسية المتوقفة.// انتهى //00:28ت م