بيشة 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسأكد محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة ضرورة التنسيق والتعاون بين الإدارات الحكومية الخدمية بالمحافظة لتفادي تأخير تنفيذ المشروعات القائمة أو المستقبلية.وشدد بن سبرة خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بقاعة الاجتماعات بالمحافظة بحضور مدير شرطة بيشة العقيد عبدالرحمن بن عروان والجهات الأمنية ذات العلاقة وبحضور رئيس بلدية بيشة المهندس مصلح العلياني ومدير عام الزراعة المهندس سالم القرني ومدير خدمات المياه المهندس عطيه الثقفي ومدير مكتب كهرباء بيشة المهندس عبدالقادر القرني، على ضرورة تفعيل دور التنسيق والمتابعة بين الإدارات الحكومية الخدمية لإيجاد بيئة عمل مثالية لمعالجة العقبات والمشكلات التي تواجه سير العمل والوصول للحل الأمثل.وعبر المحافظ في نهاية الاجتماع عن شكره لجميع الأعضاء على حضورهم , متمنيًا مواصلة العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سرعة تنفيذ الإجراءات العملية.// انتهى //00:35ت م