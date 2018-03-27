سيدني 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسأعلنت أستراليا ابعاد دبلوماسيين روسيين اثنين، وذلك على خلفية تسميم العميل الروسي بغاز الأعصاب في مدينة سالزبري في بريطانيا.وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول اليوم أنه تم تحديد هويتهما كضابطي مخابرات سريين بسبب أعمال لا تتسق مع وضعهما، وذلك وفقًا لاتفاقيات جنيف وإن أمامهما سبعة أيام لمغادرة البلاد.وأوضح ترنبول في بيان أن هذا القرار يعكس الطبيعة الصادمة للهجوم، وهو أول استخدام للأسلحة الكيميائية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، يتضمن مادة قاتلة للغاية في منطقة مأهولة بالسكان، ما يهدد عددًا لا يحصى من أفراد المجتمع الآخرين.// انتهى //03:27ت م