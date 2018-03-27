بغداد 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسلقي أكثر من عشرين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي مصرعهم اليوم في عمليتين أمنيتين في العراق.وأفاد مصدر أمني عراقي بأن 14 من عناصر التنظيم الإرهابي لقوا مصرعهم، ودمرت ثلاث مضافات، خلال عملية أمنية نفذتها قوة عراقية وبمشاركة طيران الجيش العراقي, مستهدفة موقعًا للتنظيم الإرهابي في منطقة "زور الكنعوص" الواقعة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.من جعة أخرى، لقي سبعة من عناصر التنظيم الإرهابي مصرعهم، نتيجة عملية عسكرية نوعية نفذتها قوة عراقية مشتركة في منطقة "الحفاير" الواقعة في محيط تلال حمرين شمال شرقي ب‍عقوبة، مركز محافظة ديالى, شمال شرقي بغداد.// انتهى //03:38ت م