بدورها، قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جملت عنوان (الصواريخ الطائشة والعدوان الآثم): يخطئ الحوثيون في تقدير حساباتهم إن ظنوا أن بإمكان تلك الصواريخ الباليستية التي يُزودون بها من قبل زبانيتهم في طهران والتي أطلقت على بعض المدن السعودية أن تنال من أمن واستقرار وسيادة المملكة، فقد تمكنت الدفاعات الصلبة من إسقاط تلك الصواريخ قبل أن تحقق أغراضها العدوانية على أراضي المملكة المحفوظة بعناية الله ويقظة قيادتها الرشيدة الساهرة على أمن الوطن والمواطنين.ورأت أن الحوثيين يثبتون من خلال اعتداءاتهم الصاروخية فشلهم الذريع في الصمود أمام قوة الشرعية اليمنية وقوة دول الحلفاء التي مازالت تذيقهم اصنافا من الهزيمة والعار والخزي، ومازالت تكبدهم الخسائر وترغمهم على الانسحاب من العديد من المدن اليمنية، التواقين أهلها الى اعادة الشرعية الى يمنهم السعيد، وسوف تعود باذن الله وبقوة وجأش وعزيمة أبطال اليمن الشرفاء.وأضافت: لن يتمكن أولئك الطغاة وأعوانهم حكام طهران من النيل من سلامة المملكة وأمنها واستقرارها باطلاقهم تلك الصواريخ، فهي أشبه ما تكون بزوبعة في فنجان، فالاستعدادات جاهزة لإسقاطها، وإرادة اليمنيين الشرفاء مازالت قوية ومصممة على عودة الشرعية الى اليمن ومصممة على دحر أولئك الأشرار ومن يقف خلفهم ويساندهم لارتكاب شرورهم واعتداءاتهم على اليمنيين وعلى المملكة.واختتمت بالقول:سوف تظل إرادة اليمنيين صامدة في وجه أولئك الأشرار، وستظل الدول الحليفة سندا وعونا لليمنيين لمساعدتهم في التخلص من طغاتهم واعادة الشرعية الى بلادهم، فجولة أولئك الأشرار قصيرة للغاية، وقد بدأت عزيمتهم تخور أمام ضربات الجيش اليمني الحر، وأمام صلابة الدول الحليفة، وسوف تلحق بهم هزيمة نكراء بدأت علاماتها تلوح في الأفق من خلال انسحابهم من معظم المدن والمحافظات اليمنية.// يتبع //06:09 ت م 03:09جمت