الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستنظم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، ورشة عمل بعنوان "سلامة الغذاء في الحج والعمرة .. مسؤولية مشتركة"، وذلك في فندق الهوليدي إن بمكة المكرمة يوم غدٍ الأربعاء، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي.وتتضمن الورشة شرحاً لدور الهيئة الرقابي على المنشآت الغذائية بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، والتعريف بالممارسات الجيدة المختصة بإعاشة الحشود الكبيرة والتجارب الناجحة في الإعاشة بالحج.ويشارك في الورشة مختصون من أمانة العاصمة المقدسة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، والشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ووزارة الحج والعمرة، وأمانة منطقة المدينة المنورة.// انتهى //06:12ت م