أبهـا 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسنفذت إدارة النشاط الطلابي " الاجتماعي " بتعليم عسير أمس، البرنامج التدريبي الثاني لبرنامج خدمة المجتمع " أهلها "، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وأوضح رئيس النشاط الاجتماعي مشبب القحطاني، أن البرنامج يعد استكمالا للبرامج السابقة، ويستهدف 85 رائد نشاط من المرحلة المتوسطة، بهدف تدريب 2400 طالب كمرحلة أولى من خلال إشراكهم في الخدمة المجتمعية، وإكسابهم المهارات اللازمة، لتحفيز السلوك الإيجابي وتعزيز السمات الشخصية لديهم، مشيراً إلى أن البرنامج يستمر لمدة أربعة أيام، في ثلاث مراكز تدريبية بتعليم المنطقة.// انتهى //08:22ت م