حائل 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأسفرت الحملة الرقابية على محطات الوقود التي نفذتها لجنة متابعة المحطات بالطرق الإقليمية بمنطقة حائل, عن إغلاق 9 محطات وقود بالمرافق التجارية التابعة لها على طريق حائل المدينة المنورة وذلك لعدم التزامها بتطبيق الحد الأدنى من الاشتراطات على الرغم من إعطاءها مهلة كافية لتصحيح أوضاعها .وأوضح رئيس المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل سعد الثويني أن اللجنة تعمل على متابعة محطات الوقود بالطرق الإقليمية وذلك لتحسين أوضاع ومستوى خدمات محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق العامة والسريعة التي تربط مدينة حائل بالمناطق والمحافظات الأخرى.وأكد أن أعمال اللجنة ستستمر على كافة الطرق خلال الأيام المقبلة وسيكون هناك إغلاق كلي وجزئي للمحطات المخالفة , مشيراً الى منح مهلة للمحطات للتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة أو الحصول على التأهيل لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة وفق معايير التأهيل المعتمدة , لافتاً إلى مراعاة اللجنة أن لا يؤثر اغلاق محطات الوقود الغير ملتزمة على تقديم الخدمة بالطرق العامة والسريعة.// انتهى //08:35ت م