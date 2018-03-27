طرابلس 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد ، مبينة مواصلة الجيش الليبي قصف مواقع الجماعات الإرهابية فى كهوف درنة ، موضحة أن قوات الجيش تستهدف بالمدفعية الثقيلة الجماعات المسلحة بمحور الظهر الحمر جنوبي درنة بعد عمليات إستيقاف وهمية فى عدة عدة طرق.وركزت الصحف على تفنيد الناطق الرسمي للمجلس الرئاسي محمد السلاك صحة الأنباء المتداولة حول تقديم رئيس المجلس فايز السراج أي عرض لأي طرف من أطراف الصراع الليبي ، مشيراً إلى أنه لا صحة لعقد أي صفقة أو عرض مع القائد العام للجيش خليفة حفتر، كما يرحب بجميع المبادرات التي من شأنها أن تساهم في حل الأزمة الليبية.وأشارت إلى استقبال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ببنغازى سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكير، الذي تم خلاله بحث المستجدات على الساحة المحلية والدولية خاصة فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب.ونقلت الصحف تصريحات مقرر مجلس النواب صالح قلمة ، وترجيحه عقد جولة حوار جديدة لبحث تعديل الاتفاق السياسي، موضحا أن زيارة المبعوث الأممي غسان سلامة، إلى طبرق، تهدف لجس النبض لأنه يدرك أن حل الأزمة الليبية لا يأتي بدون حكومة واحدة ، مبينًا أن الفرقاء في ليبيا (مجلس النواب ومجلس الدولة) متفقون على ضرورة إيجاد مجلس رئاسي جديد وحكومة مستقلة عنه.// انتهى //09:15ت م