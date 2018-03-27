الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسبدأت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس، بتسليم قرارات التصنيف لأول دفعة من خريجات تخصص التعقيم الطبي في برنامج "إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم" الذي يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم 25539، وتاريخ 02 /07 / 1435هـ القاضي بدراسة إعادة تأهيلهن للعمل في بعض المجالات الصحية أو الصحية المساعدة.وسلّم الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، الخريجات شهادات تخرجهن، مبيناً أن البرنامج الذي وقعت اتفاقياته العام الماضي سيحتفي بتخريج عدد من كوادره لينضموا إلى القطاع الصحي، معرباً عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والمستشفيات التي أسهمت في نجاح البرنامج ودعمه من مختلف الجوانب.من جهته، أوضح نائب الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور سليمان بن عمران العمران أن البرنامج يستهدف خريجات كليات العلوم لإعادة تأهيلهن للعمل في القطاع الصحي، حيث وقعت الهيئة العام الماضي 13 اتفاقيه لتنفيذ البرنامج، واليوم تبدأ بتسليم الخريجات اللاتي حصلن على التدريب اللازم لممارسة المهن الصحية واجتزن البرنامج بنجاح قرارات التصنيف.وأفاد أن برامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل في القطاع الصحي متاح لكل من حقق متطلبات الالتحاق بتلك البرامج، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة هي التعقيم الطبي، وسحب الدم، ومكافحة العدوى، فيما سيتم لاحقاً إطلاق ثلاثة تخصصات أخرى مساعدة في المجال الصحي.وأعرب عن شكره تقديره للجهود التي بذلت خلال هذا العام لإنجاح البرنامج من جهات حكومية أو مستشفيات أو مؤسسات من القطاع خاص.// انتهى //09:32ت م