باريس 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واساهتمت الصحف الفرنسية بعدد من الموضوعات المحلية والدولية، مبرزةً في الشأن المحلي إعلان فرنسا طرد أربعة دبلوماسيين روس تضامنًا مع بريطانيا على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال.وسلطت الصحف الضوء على تحميل المملكة العربية السعودية المسؤولية لإيران بالوقوف وراء الصواريخ البالستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الانقلابية اتجاه المملكة .وتطرقت إلى إعلان منظمة العفو الدولية في بيان لها بأن الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة قد تشكّل "جريمة حرب".وتحدثت عن إدانة الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، اقتراب مقاتلتين قطريتين أمس الإثنين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي البحريني.وأشارت إلى الانتخابات الرئاسية المصرية حيث أغلقت لجان الاقتراع أبوابها في محافظات مصر لينتهي اليوم الأول من أيام انتخابات الرئاسة الثلاثة.وأوردت إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأراضي الفلسطينية في خريف 2018 ، وذلك بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله ، محذراً بعد مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني من تهديدات تحدق بحل الدولتين.// انتهى //09:34ت م