الدمام 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، أن عدد من المتخصصين العالميين وأصحاب الخبرة الطويلة في مجال الأوقاف، سيتحدثون ضمن البرنامج العلمي لملتقى الممارسات الوقفية (2018)، والذي تعقده الغرفة ممثلة بلجنة الأوقاف الأحد المقبل.وأبان أنه ضمن المتحدثين المدير التنفيذي لمؤسسة ميسيناتا بألمانيا؛ المستشار الدكتور روبرت جراف ستراشويتز، إذ سيتطرق عن أبرز ما حملته تجربة تطور الأوقاف في أوروبا والعالم العربي، والأكاديمي القانوني الدكتور ديفيد روسيل، الذي سيستعرض التجارب الناجحة في حوكمة الأوقاف العائلية، وسيتناول المدير التنفيذي لوقف سعد وعبدالعزيز الموسى بالمملكة، الدكتور فهد الدعيلج، في محوره، تجربة وقف سعد وعبدالعزيز الموسى ـ رحمهما الله ـ.فيما سيتحدث الرئيس التنفيذي لشركة ميثاق القابضة الذراع الاستثماري لأوقاف بن محفوظ بالمملكة، خالد بن عابد قامه، عن تجربة أوقاف بن محفوظ، في حين سيبحث عضو لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية المهندس موسى الموسى، عن أبرز التجارب المميزة للأوقاف البريطانية، كما سيتطرق أمين سر مجلس الوصاية لوقف الشيخ عبد الله المطوع في الكويت، الدكتور صلاح بن عبدالقادر، عن تجربة وقف الشيخ عبد الله المطوع - رحمه الله -.وأفاد الخالدي، أن الملتقى ومن خلال أسماء المتحدثين التي يستضيفها يؤكد على النجاحات المتتالية التي صنعها أصحاب الخبرة في قطاع الأوقاف، إذ أصبحت نماذجا ومدارسا لها منهجيتها وأصولها التي تنهل منها باقي المنشآت في القطاعين الخاص والعام، مؤكداً أن جهوداً كبيرة تبذل من قبل الغرفة ممثلة بلجنة الأوقاف لعقد الملتقى وتحقيق أهدافه المتمثلة بالتركيز على الجانب التطبيقي للارتقاء بممارسات الأوقاف المحلية وزيادة فاعليتها وأثرها الإيجابي من خلال عرض ممارسات الأوقاف العالمية والمحلية.// انتهى //10:41ت م