حائل 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستحتفل جمعية الثقافة والفنون بمنطقة حائل باليوم العالمي للمسرح , الذي يوافق 27 مارس من كل عام ، وذلك بالمركز الثقافي بحائل .وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالجمعية متعب الضمادي, أن الإحتفالية تتضمن جملة من الأنشطة والفعاليات الخاصة بهذه المناسبة والعرض الأول لمسرحية "عنبر 6"، ومعرض الصور الفوتوغرافية، واللوحات التشكيلية، واستديو التصوير، ومرسم بيت التشكيليين للنساء، والمدرّب الصغير للأطفال، وتكريم محمد الهمزاني لدوره في الحراك المسرحي وخدمة المسرح بالمنطقة.// انتهى //10:42ت م