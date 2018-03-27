الشقيق 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسينظم مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان غداً, درساً علمياً في السيرة النبوية بعنوان "الرحيق المختوم " يلقيه علي بن محمد سهيلي, وذلك بمسجد إسماعيل حرب بقرية السواني التابعة للمكتب.ويأتي الدرس الذي يقام بعد صلاة المغرب, ضمن الفعاليات والنشاطات الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //10:58ت م