عام / "الرحيق المختوم " درس علمي بتعاوني الشقيق غداً
الثلاثاء 1439/7/10 هـ الموافق 2018/03/27 م واس
الشقيق 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واس
ينظم مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان غداً, درساً علمياً في السيرة النبوية بعنوان "الرحيق المختوم " يلقيه علي بن محمد سهيلي, وذلك بمسجد إسماعيل حرب بقرية السواني التابعة للمكتب.
ويأتي الدرس الذي يقام بعد صلاة المغرب, ضمن الفعاليات والنشاطات الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.
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10:58ت م