الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسيفتتح معالي وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان الأحد القادم، اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بعنوان " قيادة التحول ".وأوضح معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني أن الاجتماع يهدف إلى التعرف على مفاهيم ونظريات القيادة الحديثة وأثر ذلك على مشاريع التحول الوطني، مشيراً إلى أن المعهد قد وجه الدعوة لأصحاب المعالي والسعادة نواب ومساعدي الوزراء، ورؤساء، ومحافظي الأجهزة والهيئات الحكومية، إضافة إلى وكلاء الوزارات، والوكلاء المساعدين لحضور هذا الاجتماع الذي سيعقد في فندق كروان بلازا بالرياض.وعدّ معاليه اجتماعات الطاولة المستديرة التي يعقدها المعهد، وتركز على قيادة التحول , رافداً ومدخلاً مهماً للتغيير وقيادة مشاريع التطوير والتحول المختلفة، فالمملكة تعيش حالياً مرحلة التحول من خلال برامج رؤية 2030، وكذلك برنامج التحول الوطني 2020، وبالتالي فإن الجهود يجب أن تتظافر من مختلف الجهات لإنجاح هذه البرامج وتحقيقها لمستهدفاتها، منوهاً أن اجتماع الطاولة المستديرة "قيادة التحول" الذي ينظمه المعهد ويشارك نخبة من القياديين يأتي ضمن هذا الإطار.وفاد الدكتور القحطاني أن هذا الاجتماع سيتضمن عدد من الموضوعات ذات العلاقة بإحداث التحول وقيادته، حيث يتم الاطلاع على أحدث مفاهيم القيادة وأساليبها، وكذلك عرض لأبرز التجارب العالمية الرائدة في مجال التحول، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه القادة في مجال التحول وكيفية مواجهتها والتغلب عليها.وأشار معالي مدير عام معهد الإدارة العامة إلى أن المعهد قد حرص على اختيار أحد الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال قيادة التحول وهو جون ماكسويل، الذي يعد من أشهر الخبراء الدوليين في مجال القيادة، كما تميز في تدريب القيادات التنفيذية، وهو مصنف من قبل هيئات ومراكز علمية عالمية موثوقة كواحد من كبار المفكرين الإداريين، وخبراء القيادة في العالم، مشيراً إلى أن اجتماع الطاولة المستديرة سيتضمن عقد عدة جلسات يتم خلالها تقديم عدد من النظريات والمعارف والمفاهيم والممارسات في قيادة التحول، كما سيتم عقد جلسات للمناقشة والتمارين، ثم يختتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوح.// انتهى //11:01ت م