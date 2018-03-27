القطيف 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأقامت الشؤون الزراعية بالمنطقة الشرقية, ممثلةً في مشتل ومنحل الإدارة الزراعية في محافظة القطيف اليوم، احتفالية تعريفية وتثقيفية بمناسبة أسبوع الشجرة الـ 41 تحت شعار "معاً لمملكة خضراء" بحضور ومشاركة عدداً من طلاب المدارس في محافظة القطيف.وتم خلال الاحتفالية تعريف الطلاب على الزراعة العضوية، ومنتجاتها وأهميتها التي تتمثل في الغذاء الصحي الآمن، إضافةً إلى تعريفهم بآلية استخراج العسل، وكيفية زراعة الخضار في البيوت المحمية وطريقة تطعيم أشجار السدر.// انتهى //11:05ت م