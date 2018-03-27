حائل 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل, مساء أمس بقصر أجا, بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله آل سعود مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل, اجتماعا موسعاً مع معالي المستشار بالديوان الملكي عضو مجالس أمناء الهيئات العليا لتطوير المناطق رئيس اللجان التنفيذية للهيئات المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.ورحب سمو أمير منطقة حائل بمعالي المهندس السلطان, مؤكداً أن عضوية معاليه في مجالس هيئات التطوير بما يمتلكه من خبرات واسعة في مجالات التطوير تُعد إضافة متميزة لهيئات تطوير المناطق ومنها الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل, مشيداً سموه بتوجهات الدولة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -, بدعم مهام وأدوار هيئات تطوير المناطق لتسريع عجلة التنمية والتطوير وفق رؤية المملكة 2030, مبيناً سموه بأن هذا الدعم سيمكن الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل لتكون مظلة شامله ومسانده لخطط وبرامج ومشاريع المنطقة التنموية في المرحلة المقبلة بإذن الله.من جانبه أعرب معالي المهندس السلطان عن تقديره لسمو أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة على اهتمام سموه وتطلعاته الكبيرة بتفعيل دور الهيئة الاستراتيجي بالمنطقة , مؤكداً اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بتفعيل وتطوير أداء هيئات تطوير المناطق.واستعرض سمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل خلال الاجتماع , مهام وأعمال الهيئة التي قامت بها خلال الفترات الماضية, وفق معطيات المراحل السابقة, كما تم استعراض المشاريع التي تقوم بها الهيئة حالياً وما وصلت إليه من نتائج, وكذلك مناقشة استعدادات ومتطلبات المرحلة المقبلة لعمل الهيئة, مؤكداً سموه على الأدوار المستقبلية لهيئة تطوير منطقة حائل في المرحلة المقبلة في ظل الدعم الكبير الذي حظيت به هيئات تطوير المناطق من القيادة الرشيدة - حفظها الله -.// انتهى //11:10ت م