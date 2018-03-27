الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأعلنت "صحة جدة" عن بدء العمل في وحدة غسيل الكلى - استصفاء دموي - وهي مخصصة لمرضى الغسيل المزمن خاصة مرضى التنويم العام بالمجمع بسعة ست أسرة وجهازين في المرحلة الأولى.وتعمل وحدة الغسيل الكلوي على توفير الكثير من الوقت والجهد على مرضى الغسيل وبكفاءة عالية جداً، كما توفر بذلك تكلفة جلسة الغسيل مقارنة بالغسيل المستمر، كما تسعى لاستيعاب عدد أكبر من مرضى التنويم العام لمن يحتاجون إلى خدمة الغسيل.// انتهى //11:10ت م