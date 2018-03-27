محايل عسير 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستواصل الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية، التي تنظمها إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم، وتستضيفها إدارة التعليم في محايل عسير بمركز التدريب الكشفي، بمشاركة 40 دارساً من مختلف إدارات التعليم بالمملكة أعمالها.وتلقى المتدربين منذ انطلاقتها يوم الأحد الماضي العديد من الجلسات التدريبية والتدريب العملي على المهارات الكشفية، شملت دور ومسؤوليات مساعد قائد الوحدة الكشفية واحتياجاته، والتنظيمات الكشفية المحلية والعربية والعالمية، والمناهج الكشفية للوحدة "مجالاتها، وأساليب تطبيقها، والتدرج فيها، وأسلوب ممارستها عملياً"، وتخطيط وإدارة نشاطات الوحدة الكشفية، واجتماعات الوحدة وسجلاتها، والطريقة الكشفية، ونظام المجموعات، والوعد والقانون، ونظام الشارات، والتعلم بالممارسة، والإطار الرمزي، وحياة الخلاء".كما اشتملت الفترة الماضية من الدراسة التي تستمر حتى يوم غدٍ الخميس التدريب على فنون الحبال والتطبيق على نماذج من أعمال الريادة.وتتضمن الفعاليات المتبقية من الدراسة التدريب على القيام برحلة خلوية تشمل الملاحة البرية والعلامات السرية ورسم الخرائط والتقديرات وتحديد الاتجاهات والرسائل المشفرة. من جهته أكد مشرف النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح بن علي الغانمي أن الوزارة تعمل من خلال تلك الدراسة، وغيرها من الدراسات المماثلة إلى توفير الأعداد الكافية من القادة الكشفيين المؤهلين من خلال سلسلة من الخطوات من أبرزها تحديد الاحتياجات من أجل تحقيق هدف ورسالة إدارة النشاط الكشفي بالوزارة.// انتهى //11:11ت م