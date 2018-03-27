صبيا 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسشهد معرض الفنون التشكيلية مساء أمس, مهرجان صبيا للتسوق والترفيه في نسخته الخامسة، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة تحت عنوان " صبيا فن " والمقام حالياً بساحة البلدية, كما شهد اقبالاً كبيراً من قبل الزوار الذين توافدو عليه ليقضوا أوقاتاً طويلة في التجول بين لوحات المعرض والاستمتاع بفعالياته المختلفة.وأوضح المنسق الإعلامي لمهرجان صبيا للتسوق والترفيه نايف زنقوطي، أن المعرض الذي يستمر لمدة خمسة أيام, ويضم نحو "51 " لوحة فنية لـ "153 " فنان وفنانة تشكيلية يهدف إلى تعريف المجتمع بإبداعات ومواهب المشاركين في الفن التشكيلي وصقل مهارات المهتمين بهذا المجال الإبداعي، إضافة إلى إبراز دورهم في نشر الحس والوعي الجمالي وتثقيف المجتمع بقيمة وجدوى الفنون الإنسانية الإبداعية الجمالية، مبيناً أن المعرض ينطوي تحت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان.// انتهى //11:14ت م