عمان 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس 2018 م واساستنكرت اللجنة الشعبية الأردنية لشؤون القدس الممارسات العدوانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم أن قرار السلطات الإسرائيلية القاضي بالسماح للمتطرفين اليهود إقامة شعائرهم التلمودية عند بوابات المسجد الأقصى يشكل انتهاكًا لحرمة المسجد الأقصى ومساسًا بمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.وطالبت اللجنة منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بالتحرك على الساحتين الإقليمية والدولية لوضع حد لمثل هذه الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد المسجد الأقصى.// انتهى //11:15ت م