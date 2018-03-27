جيزان 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسعقدت لجنة المدارس الأهلية بغرفة جازان، بمقر الغرفة اليوم، اجتماعها الأول، بحضور مديري إدارة اللجان والأعضاء المرشحين لعضويتها.وتم في الاجتماع بحث الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال منها دعم الاستثمار في التعليم الأهلي وسبل تحفيز هذا الجانب لدى رجال الأعمال، كما تم اختيار هادي بن علي بحاري رئيساً للجنة المدارس الأهلية بهدف تمثيل الغرفة في الاجتماعات الدورية بمجلس الغرف السعودية، وترشيح خالد بن محمد الغامدي نائباً له.// انتهى //11:16ت م