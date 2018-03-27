الطائف 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ، حملة تطوعية بعنوان "بيوت الله بأعيننا"، التي تأتي ضمن مبادرة الطائف التطوعية .وتهدف الحملة التطوعية التي تستمر لمدة أسبوع إلى العناية ببيوت الله وتعزيز قيم العمل التطوعي في نفوس الطلاب والطالبات وتشجيعهم على الأعمال الخيرية، وتفعيل دور المتطوعون في التنمية الاجتماعية و تعميق العمل التطوعي لدى النشء و الأجيال والمساهمة مع الجهات الرسمية للنهوض و الرقي بالمجتمع وتحقيق التكافل و التضامن في المجتمع بواسطة العمل التطوعي واكتساب الطلاب والطالبات الثقة و الشعور بالرضا عن النفس وتعويد الفرد على العمل مع الآخرين كفريق عمل و لرسم الخطط و اتخاذ القرار.وبادرت العديد من المدارس وأندية الحي إلى التفاعل مع الحملة, مستهدفة عدداً من المساجد بالطائف , حيث عمل المشاركون في الحملة على تنظيف أروقة المساجد المستهدفة والعناية بالمصاحف، وتم توفير العديد من مستلزمات النظافة التي تحتاجها المساجد وحوامل المصاحف وتوفير الكراسي للمصلين من كبار السن وغيرها من الأعمال الخيرية التي يعمل القائمون على الحملة على تنفيذها.ونوه مدير عام التعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي, بهذه المبادرة التي تسهم في خدمة بيوت الله والعناية بها وتوعية المجتمع بذلك لما فيها من الأجر الكبير، مثمناً جهود إدارة نشاط الطالبات على هذه المبادرة النوعية والمتميزة، متمنياً أن تحقق المبادرة أهدافها المنشودة .// انتهى //11:21ت م