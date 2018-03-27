تبوك 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك مسرحية " كلام الليل" مساء الجمعة المقبل، وذلك على مسرح إدارة التعليم بتبوك.وأوضح مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي أن المسرحية تأتي في إطار حرص جمعية الثقافة والفنون على دعم وتنشيط الحراك المسرحي للفرق المسرحية بالمنطقة، وتشجيع المواهب المسرحية الجديدة، داعياً الجمهور من متذوقي الفن المسرحي إلى الحضور ومشاهدة العرض المسرحي.من جانبه أفاد كاتب ومخرج العمل الفنان المسرحي ياسر المحمدي، أن المسرحية التي يجسد أدوارها كلا من أحمد الفلس وصالح البلوي ومشاري البلوي وعناد العطوي وخالد الفيفي ، تتمحور أحداثها حول عدة شخصيات شابة تمثل الصراع الفكري والثقافي بين الأجيال ومواجهة طموح الشباب وما يكتنفه العصر الحالي من مؤثرات ومتغيرات، كما تتضمن التأكيد على الوحدة الوطنية والتلاحمبين أبناء هذا الوطن وذلك في قالب اجتماعي كوميدي مشوق.// انتهى //11:48ت م