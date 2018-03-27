الجزائر 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسرصدت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، ردود الأفعال العربية والدولية التي استنكرت استهداف الحوثيين الانقلابيين للمملكة العربية السعودية بصواريخ باليستية.وفي حديث ذي صلة.. لفتت الانتباه لنداء مجلس علماء باكستان وتأكيده على ضرورة القضاء نهائيًا على الحوثيين وقطع أيدي إيران في المنطقة.وتابعت الانتخابات الرئاسية المصرية، والوضع في الغوطة الشرقية بسوريا.وفي الشأن الدولي.. كشفت صحف الجزائر عن قرار كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية و 14 دولة أوروبية أخرى، طرد 94 ديبلوماسيًا روسيًا، كرد فعل قوي وغير مسبوق ضد الحكومة الروسية المتورطة في عملية تسميم الجاسوس الروسي وابنته في بريطانيا.// انتهى //11:50ت م