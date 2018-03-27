جدة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسانطلقت اليوم في محافظة جدة, ورشة عمل التعريف بشركات التعاقد المحلي التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك في غرفة جدة.وفي مستهل الورشة ألقى المشرف العام على فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي كلمة أكد فيها على الشراكة التي تعمل عليها الوزارة مع القطاع الخاص، سعيًا إلى تنظيم سوق العمل، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت عدد من البرامج والمبادرات التطويرية لتحفيز منشآت القطاع الخاص.من جانبه أوضح المشرف العام على تصحيح وضع الجالية المينمارية المقيمة بالمملكة عبدالله آل قراش، أن الإمارة تعمل وفق شراكة مميزة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومنشآت القطاع الخاص في مجال تطوير وتعزيز العمل في مجال شركات التعاقد المحلي.بدوره استعرض مدير عام إدارة الإشراف على توظيف العمالة في الوزارة عبدالعزيز الحربي أمام حضور الورشة، الإجراءات الخاصة بتأسيس شركات التعاقد المحلي والفرص والإمكانات الداخلية للعمالة داخل المملكة والتحديات التي قد تواجه المنشآت قبل الاستثمار، وتقييم الحلول الممكنة في هذا القطاع.// انتهى //11:52ت م