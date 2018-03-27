المدينة المنورة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة معرض الكتاب والمعلومات الخامس والثلاثين خلال الفترة من 16-28 / 7 / 1439هـ، وذلك بمقر الجامعة.وأوضح معالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي بأن الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض الكتاب والمعلومات تشهد مشاركة نحو 200 مؤسسة ثقافية ودار نشر وطباعة وتوزيع، بهدف نشر العلم وتقريب مصادر العلوم لطلاب العلم والمساهمة في الإثراء العرفي، مشيراً إلى تخصيص فترتين لأوقات زيارة المعرض لكافة الزوار من الساعة 9 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا، و من الساعة 2 إلى 10:30مساءً.ويعد معرض الكتاب والمعلومات من أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في المدينة المنورة منذ أكثر من 30 عامًا.//انتهى//12:17ت م