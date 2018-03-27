المدينة المنورة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف السعودية أمس, ورشة عمل حول الثقافة العمالية لمناقشة آلية نظام العمل.وتناولت الورشة أهم الحقوق والواجبات في نظام العمل السعودي وعقد العمل وواجبات الموظف والأجور وأنواعها وساعات العمل والإجازات واهم الحقوق والواجبات العامة للمرأة العاملة من حيث الخصوصية كتهيئة مكان مناسب ومربيات لرعاية أطفال العاملات وعدم تشغيل النساء أثناء الليل إلا باشتراطات محددة.وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس الغرف السعودية فيصل الخريجي أن نظام العمل السعودي يعد من أفضل أنظمة العمل خاصة فيما يختص بحقوق المرأة مبينا أنواع الأجور والحالات التي يجوز فيها الحسم بشرط الا يزيد الحسم عن 10% من الأجر إضافة إلى اشتراكات التأمينات الاجتماعية واشتراكات العامل في صندوق الادخار وغيرها.// انتهى //12:17ت م