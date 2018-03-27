تونس 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم الإدانات الشديدة والاستنكار العميق الصادرة عن العديد من الدول العربية والإسلامية لإطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ بالستية تجاه المملكة العربية السعودية , معبرة عن تضامنها المطلق مع المملكة ومؤكدة وقوفها إلى جانبها في مواجهة أي محاولة للمس من أمنها واستقرارها.وكتبت صحف الثلاثاء بشأن المشهد السياسي في تونس عن اللقاءات التي يقوم بها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع رؤساء أحزاب ومنظمات في ظل تراكم ملفات شائكة ومعقدة تحتاج إدارة الحوار والاستشارة وتعميق مختلف المقاربات بغاية أيجاد حل ومخارج تنهي الأزمات في البلاد .وتابعت في الشأن الليبي تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أكد فيها أن ثمة إجماعا دوليا على ضرورة تغيير المجلس الرئاسي في ليبيا وتوحيد المؤسسات الحكومية , داعيا في السياق إلى الإسراع في إجراء انتخابات عامة قبل نهاية السنة الجارية 2018 م .ورصدت صحف تونس في العديد من التقارير الأخرى بينها توسع الأزمة الديبلوماسية بين بريطانيا وروسيا, وتوجه حوالي 60 مليون ناخب مصري أمس لاختيار رئيس للبلاد بين المرشحين عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى .// انتهى //12:18ت م