نابلس - جنين 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، ثلاثة شبان فلسطينيين بينهم أسير محرر من بلدتي قباطية وكفر راعي جنوب جنين.وذكرت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين فلسطينيين عقب اقتحام بلدة قباطية ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما، بينما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بسام نبيل ذياب، بعد اقتحام بلدة كفر راعي ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.من جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال شابين في مدينة نابلس، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وتفتيشتهما، كما اقتحمت محليين تجاريين وعاثت بمحتوياتهما، وفتشت منزل الزميل الأسير بكرعبد الحق في الجبل الشمالي بالمدينة.وفي ذات السياق، قالت مصادر محلية إن مستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحموا أطراف بلدة قريوت جنوب نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع بين منازل المواطنين الفلسطينيين.// انتهى //12:19ت م