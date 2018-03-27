أبهـا 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسنفّذ المركز الوطني للقياس والتقويم, بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بتعليم عسير أمس, برنامج "قياس الذكاء الفردي"، بحضور 20 معلماً ومعلمة تدريبات سلوكية، وذلك بالمركز العلمي بأبها.وأوضح مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم المنطقة منصور الشهراني أن البرنامج هدف إلى تطوير مهارات معلمي ومعلمات التربية الخاصة، لافتًا إلى أن الإدارة نفّذت برنامجًا تدريبياً آخر بعنوان " التأهيل السمعي لزارعي القوقعة "، واستهدف عدد من معلمي تدريبات النطق بمركز الأمير فيصل بن خالد.// انتهى //12:49ت م