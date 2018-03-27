أبهـا 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسسجّل مشروع أوقاف جامعة الملك خالد منذ بداية العمل على تأسيسه, أكثر من تسعة إنجازات دعمت المشروع, الذي ينتظر أن يحقق قفزه نوعية في مسيرة الجامعة بما يواكب برنامج التحول الوطني2020م، ورؤية المملكة ٢٠٣٠م، وسط آمال بتفاعل الجهات المانحة والمستثمرين والأوقاف والقطاع غير الربحي بالاستثمار في الصندوق الاستثماري للأوقاف, إحياءً لسنة الأوقاف وتطبيقها في خدمة العلم والمجتمع.وأوضح أمين عام أوقاف الجامعة الدكتور عمر بن سعيد آل مشيط, أن المنجزات جاءت بشكل تدريجي ومدروس، بما يضمن سير الخطوات التأسيسية بشكل سليم، من خلال دعوة واستضافة المهتمين بالأوقاف من أصحاب المعالي والفضيلة ورجال الأعمال بالمملكة في ورشة عمل، مروراً بالحصول على تبرع بالأرض من فاعل خير وعيادات طبية خاصة، وكذلك إنشاء أمانة عامة للأوقاف والاستعانة بالوقف العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز، لتقديم دراسة لتأسيس الأوقاف لمدة عام, إضافةً إلى تشكيل لجنة الحفل والانتهاء بإصدار الصك الوقفي.وأكد بن مشيط أن المشروع أنهى الخطة الاستراتيجية وصياغة الأنظمة وتحديد عدد المشروعات، إلى جانب تشكيل مجلس النظارة واللجنة الاستثمارية, لافتاً إلى أن المشروع يتضمّن ثمانية مجالات للاستثمار، وتشمل الاقتصاد المعرفي، والابتكار، وريادة الأعمال، والصحة، والتعليم، والسياحة، والترفيه، والزراعة.// انتهى //12:55ت م