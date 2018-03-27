جيزان 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسزار وفد من طلاب تعليم وادي الدواسر ضمن برنامج "عيش السعودية" ، اليوم ، المدينة الجامعية لجامعة جازان ، واطلعوا على ما تضمه الجامعة من كليات بالإضافة إلى كيفية التحاقهم بالجامعة واختيار التخصصات التي يرغبون بها.والتقى الوفد خلال الزيارة ، وكيل الجامعة الدكتور محمد بن علي معشي ، الذي قدم لهم شرحاً وافياً عن الجامعة وأجاب على أسئلتهم ، وقام بتوزيع الكتب والمطويات الإرشادية للطلاب وتعريفهم بمنطقة جازان وما تحتويه من مواقع تاريخية وأثرية وسياحية.وأشار الدكتور معشي ، إلى أن مثل هذه الزيارات لمدن المملكة تعرف الشباب وتنمي فيهم روح الولاء لوطنهم من خلال مشاركتهم في رحلات تمكنهم من معرفة وطنهم وتاريخه بشكل أعمق. // انتهى //13:55ت م