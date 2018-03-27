جيزان 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسنظمت دار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة جازان أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان " ثق بذاتك تتغير حياتك " وذلك بمقر الدار في مدينة جيزان.وأوضح مدير الدار جمال الراجحي أن البرنامج الذي استهدف نزلاء الدار، وقدمه المدرب وليد بن إبراهيم قادري , تناول موضوعات عن بناء الثقة للشخص وأهدافه وقراراته وامكانياته، بالإضافة للعديد من المواضيع التي تسهم في بناء الشخصية وتعزيز ثقة الشخص بنفسه ومن حوله، الى جانب العديد من الفقرات التدريبية التي تفاعل معها النزلاء، مبيناً أن البرنامج يأتي ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها الدار خلال العام الحالي.// انتهي//13:55ت م