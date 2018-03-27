اجتماعي / طلاب من مدارس صامطة يزورون مصابي الحد الجنوبي بالمستشفى العام
الثلاثاء 1439/7/10 هـ الموافق 2018/03/27 م واس
صامطة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واس
قام عدد من رواد النشاط بمكتب تعليم محافظة صامطة يرافقهم نخبة من طلاب مدارس المحافظة ، اليوم ، بزيارة لمصابي الحد الجنوبي والمرضى المنومين بمستشفى صامطة العام ، وذلك ضمن البرامج المشتركة لمدارس الحد الجنوبي التي تنفذها وحدة النشاط بالمكتب.
وصحب مدير المستشفى حسن بن محمد صميلي ، الزائرين في جولة دخل قسم التنويم ، حيث قاموا بتوزيع الورود على المصابين والمرضى والدعاء لهم بالشفاء العاجل ، معربين عن فخرهم واعتزازهم بما قام به هؤلاء الأبطال في ميدان العزة والشرف بالحد الجنوبي .
وأعرب المصابون والمرضى ، عن شكرهم على هذه اللفتة الرائعة التي قدمها مكتب تعليم صامطة وطلابه ومشاعرهم الطيبة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، داعين الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه. // انتهى //
13:56ت م