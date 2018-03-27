الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأعلن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية اعتزامه إطلاق "مجلة تعليم العربية لغة ثانية"، وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن المركز كل ستة أشهر.وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله - الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن المجلة معنية بالدراسة العلمية الحديثةالمتصلة بتعليم اللغة العربية لغة ثانية من منظور علمي نظري وتطبيقي، ويدير هذه المجلة مجموعة من الأساتذة المتخصصين، حيث يرأس تحريرها الدكتور إبراهيم أبوحيمد وفي عضوية هيئة التحرير كل من الدكتور أحمد النشوان، الدكتور خالد الدامغ، الدكتور سعد القحطاني، ويدير تحريرها الدكتور فهد العليان، وتنسق للمجلة نهلاء بنيان .وأكد أن المركز يسعى إلى الإسهام في النشر العلمي المتصل بالمجالات اللغوية ، ويحرص على أن يشارك في معارض الكتب في الداخل والخارج. // انتهى //13:58ت م