الأحساء 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسنظمت غرفة الأحساء ممثلة في لجنة السياحة والترفيه أمس لقاءً مفتوحاً بمشاركة مدير عام مطار الأحساء الدولي خالد السيف وبحضور عدد من ممثلي شركات الطيران ووكالات ومكاتب السفر والسياحة بالأحساء وذلك في مقر الغرفة الرئيسي في الهفوف.وناقش اللقاء آلية تطوير مطار الأحساء الدولي وزيادة فاعليته في المنطقة من خلال دعم وتضافر جميع الجهات العامة والخاصة في محافظة الأحساء.وأوضح رئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة محمد العفالق, خلال اللقاء أن الوضع التشغيلي في مطار الأحساء الدولي أصبح على المحك وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع بتضافر الجهود والخروج برؤية واضحة ومبادرات عاجلة وحلول ناجعة لحل أزمة المطار الحالية التي تتمثل في انسحاب بعض شركات الطيران إضافة إلى ضرورة تفعيل وتنمية الخدمات المساندة فيه.من جانبه أكد أمين عام غرفة الأحساء عبدالله النشوان, أن الغرفة بذلت الكثير من الجهود والفعاليات واللقاءات حول وضع مطار الأحساء الدولي وتبيين المشكلات والتحديات التي تواجهه وذلك للخروج بحلول توافقية وعملية, مؤكداً بأهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية والعامة والمؤسسات الأهلية لدعم تشغيل المطار.وكشف المشاركون في القاء بأن المطار يحتاج إلى حملة ترويجية وتسويقية ضخمة بمشاركة جميع مكونات مجتمع الأحساء بهدف إعادة الثقة لشركات الطيران, مشيرين بأن قلة الرحلات الداخلية وانعدامها إلى مدن أخرى وارتفاع أسعار التذاكر وعدم اختيار الأوقات المناسبة للطيران وقلة محطات وخيارات الرحلات الدولية أثرت بشكل مباشر على التطور والنمو للمطار, داعين إلى ضرورة تفعيل ودعم مطار الأحساء وجعله خياراً أولاً لرحلات أهل الأحساء والمقيمين فيها وزيادة سفرهم من خلاله.// انتهى //13:58ت م