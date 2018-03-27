جدة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسعقدت الخطوط الجوية السعودية أمس اللقاء الأول مع الجهات الحكومية العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، للتعريف بمبادرة (TOP5) وبحث سُبل التعاون مع الجهات الحكومية العاملة بالمطار لتعزيز أهداف هذه المبادرة النوعية التي تأتي ضمن مشروع استراتيجي يتم تنفيذه لتطوير الأداء والخدمات والارتقاء بها في كافة مواقع الخدمة وفق أعلى معايير خدمات النقل الجوي وبمستوى خمسة نجوم.وبدأ اللقاء الذي عُقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى العمليات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي , بحضور الجهات الحكومية في المطار وعدد من القيادات التنفيذية المعنيين بهذا المشروع في الخطوط السعودية ، بكلمة لنائب الرئيس للعمليات الأرضية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي راشد العجمي أعرب فيها عن شكره وتقديره لما تقوم به الجهات الحكومية العاملة بالمطار من تعاون وتفاعل مع جهود الناقل الوطني لتطوير الخدمات المقدمة للضيوف في كافة مواقع الخدمة وبما يسهم في تطوير صناعة النقل الجوي في المملكة.بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي للتعريف بمبادرة (Top5) الجديدة لتطوير الخدمات والارتقاء بها لمستوى يفوق تطلعات الضيوف ، متضمناً تفاصيل المبادرة وخطة النهوض بكافة الخدمات قبل وأثناء وبعد الرحلة ، بدءاً من الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية ومراكز الاتصال ومكاتب المبيعات مروراً بالخدمات في صالات المطارات وعلى متن الطائرات علاوةً على خدمات ما بعد البيع.كما قُدم خلال اللقاء بعض ملامح التطوير في الخدمات , والتي من أبرزها إنشاء درجات أولى وأعمال وضيافة وفق أعلى المواصفات ، إلى جانب وجود طهاة مميزين ومدربين للخدمة على درجتي الأولى والأعمال مع تقديم خدمة طعام فندقية لدرجة الضيافة ، بالإضافة إلى إنشاء صالات للضيوف دائمي السفر "الفرسان" بمزايا عالمية ومركز عالمي لخدمة الضيوف .من جانبه قدم نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج الدكتور فهد بن إبراهيم الجربوع , شرحا لآلية التقويم والمتابعة للخدمات , وذلك عن طريق مؤشر ولاء الضيوف باستخدام نظام الـ ( Net Promoters Score NPS) ، مستعرضاً عدد من خطط وبرامج تطوير الخدمات وأهمية دور الإدارات المساندة بالمطارات في دعم نجاحها وتطبيقها , خاصة الإدارات الرئيسية المعنية بخدمات المسافرين كإدارة المطار والجوازات والجمارك.وشهد اللقاء أيضاً مناقشة سُبل التعاون والتكامل لتمكين وتعزيز أهداف هذا المشروع , والاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق بين الخطوط السعودية وكافة الإدارات المعنية لتحقيق أهداف البرنامج والعمل على آلية استدامة التطوير.يذكر أن هذا اللقاء بين الخطوط السعودية والجهات الحكومية العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة , يُعد الأول ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الخطوط السعودية للتعريف بمبادرة (TOP5) والخطوات التنفيذية لإنجاز المبادرة.// انتهى //14:12ت م