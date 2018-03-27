الأحساء 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واساختتمت جامعة الملك فيصل ممثلة في وحدة التوعية الفكرية يوم أمس ورشة عمل بعنوان "المواطنة الصالحة" قدمتها عضو هيئة التدريس في الجامعة الدكتورة عذاري بنت ابراهيم الشعيبي وذلك في مقر الجامعة في الهفوف.وتناولت الورشة عدة محاور أهمها مفهوم المواطنة الصالحة وعلاماتها وكيفية تنميتها والتشجيع عليها , كما أكدت الورشة أن الوطن يحتاج إلى وجود المواطن الصالح الذي يعرف قيمة وطنه ويعمل على علو منزلته ورفع شأنه بين سائر الأوطان.// انتهى //14:15ت م