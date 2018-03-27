الأحساء 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستبذل كلية العلوم الزراعية والأغذية في جامعة الملك فيصل, بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية جهوداً مستمرة في توفير فرص تدريبية للطلاب، وفرص وظيفية للخريجين والخريجات.وأكد عميد كلية العلوم الزراعية والأغذية الدكتور عبدالرحمن بن محمد المديني, أهمية تحقيق مبادرة الجامعة "تخصصك وظيفتك"، الهادفة إلى أن يكون تخصص الطالب وتأهيله العلمي والعملي الجيد بوابة لدخوله سوق العمل عن جدارة واستحقاق كمنافس قوي.وبين أن الكلية نجحت في الاتفاق مع عدد من الشركات بشأن إعطاء أولوية لخريجي الكلية في شغل الوظائف المتوفرة لديها، خاصة للطلاب الذين يتم تدريبهم والتعرف على قدراتهم عن قرب خلال فترة التدريب التي تمتد نحو 14 أسبوعاً.من جهته أكد المشرف على مكتب الشراكة المجتمعية والتدريب التعاوني وشؤون الخريجين بالكلية الدكتور أحمد إسماعيل حسين, أهمية بناء جسور الثقة بين الكلية وخريجيها المسلحين بالعلوم العصرية والحديثة، وبين الشركات الوطنية الساعية لتوطين الأعمال بالكفاءات الوطنية، مشير إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للخريجين للتواصل مع أقسام الموارد البشرية بالشركات وتزويدها بصور من الأوراق الرسمية الخاصة بالطلاب.وكشف الدكتور حسين إلى أن الجامعة ممثلة بكلية العلوم الزراعية والأغذية بصدد توقيع اتفاقيات تعاون تهدف لمزيد من الفرص التدريبية للطلاب والطالبات، والفرص الوظيفية للخريجين والخريجات مع العديد من الجهات، حيث تهدف هذه المبادرات إلى ربط الخريجين بسوق العمل ومساعدتهم على إيجاد فرص وظيفية في مجال تخصصهم.// انتهى //14:16ت م