القطيف 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأعلنت بلدية محافظة القطيف , اليوم عن طرح 7 فرص استثمارية في مزايدات عامة في المحافظة.وأوضحت البلدية بأن الفرص الاستثمارية تتضمن تأجير موقعين لإقامة وإدارة وتشغيل أسواق تجارية في مخطط (1142) و مخطط (1135) في بلدة أبو معن ، ومزايدة لتأجير عدد 12 موقع لإقامة لوحات إعلانية من نوع (يونيبول) وعدد 15 موقعاً لإقامة لوحات الإعلانية في مقاسات مختلفة وعدد 150 موقعاً لإقامة لوحات من نوع (فلكس) , إضافة إلى تأجير موقع لإنشاء وإدارة كوفي شوب داخل مبنى بلدية محافظة القطيف ، ومزايدة لتأجير موقعين لإقامة صرافات آلية في شارع القدس , وداخل مقر بلدية محافظة القطيف.ودعت البلدية الراغبين في الدخول بالمنافسات التقدم لقسم المشتريات بالبلدية لشراء كراسة الشروط والمواصفات , مشيرة إلى أن آخر موعد لتسليم العطاءات للمنافسات يتراوح بين يومي الاثنين والثلاثاء 14 و 15 شعبان 1439هـ.// انتهى //14:17ت م