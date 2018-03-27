الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسشجب رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أحمد بن علي الصيفي، استهداف ميليشيات الحوثي ــ المدعوم من إيران ــ عدد من مدن المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية، ومنها العاصمة الرياض.وقال في تصريح له: إن مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي يدين بشدة ويشجب ويستنكر هذا السلوك العدواني المنحط الذي تتبناه ميليشيا الحوثي الإرهابية ويهيب بالعالم الإسلامي والعربي إلى الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية لردع الحوثيين ومن ورائهم إيران, داعياً الله ــ سبحانه وتعالى ــ أن يرد كيدهم إلى نحورهم، وأن يحفظ المملكة ملكاً وحكومة وشعباً من كيد الكائدين وعبث العابثين.// انتهى //14:19ت م