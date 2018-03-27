أبهـا 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأزالت أمانة منطقة عسير، ممثلة في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات، ما يزيد على 180 ألف م2 تقريبا من الإحداثات بحديقة الأمانة الواقعة على طريق التعاون في مدينة أبها.وأوضح مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات المكلف عبدالله محمد ابوعزيزة أنه تم إزالة التعديات التي تم استحداثها على طريق التعاون وبالتحديد داخل حديقة الامانة بمدينة أبها على مساحة قدرت بأكثر من 180الف م2.ولفت إلى أن التعديات كانت عبارة عن مسوحات ترابية ، وعقوم ترابية ،إضافة إلى جدران استنادية بارتفاعات تتراوح ما بين المترين إلى ثلاثة أمتار , مضيفاً أنه قد تم توجيه المعدات بمساندة قوة أمنية وتمت إزالة جميع الإحداثات والتعديات .وأشار المشرف العام على القطاعات بإدارة التعديات عبود سعد أبو طواري إلى أن الأمانة تكثف الدور الرقابي على المواقع كافة بمنطقة عسير ، وفق توجيهات أمين منطقة عسير المهندس عبدالله المصلح ، حرصاً على المحافظة على الأراضي الحكومية ، مبيناً أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.// انتهى //14:23ت م