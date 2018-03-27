أبهـا 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسانطلقت أمس بتعليم عسير فعاليات برنامج التعلم النشط لمشرفي مكاتب التعليم في المنطقة ، بتنظيم من إدارة الإشراف التربوي ، وبالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث ، وذلك بمركز الهوايات الفنية بأبها .وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي محمد آل طارش أن البرنامج يهدف إلى التطوير المهني للمشرفين من خلال عدد من الورش التدريبية ، وذلك ضمن فعاليات أسبوع التطوير المهني لمشرفي مكاتب التعليم في المنطقة .من جهته أكد منسق التعلم النشط " منفذ البرامج " عقيل مروعي ، أنه سيعقد غدًا برنامج مجتمعات التعلم المهنية ، تحقيقا لمفهوم مجتمعات التعليم المهنية وتنمية لاتجاهات المشاركين ومعارفهم ومهاراتهم حول مجتمعات التعلم المهنية.// انتهى //14:24ت م